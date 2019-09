Un weekend in compagnia del baseball a Godo con la 24 Ore

Come anteprima della festa del paese, sabato 28 e domenica 29 settembre si tiene a Godo la 24 Ore di Baseball presso il campo sportivo di via Rivalona.

“È già da qualche anno che le due società Goti e Godo baseball, hanno deciso di organizzare eventi collaterali alle partite. Con quest’ottica, nell’annata in corso sono state organizzate serate dedicate alla solidarietà, e tante altre sono state le iniziative a tema, con uno sforzo notevole da parte di tutti i volontari, che da sempre sono il punto di forza della nostra realtà. È con questo spirito che abbiamo deciso di ripetere l’esperienza della 24 Ore di Baseball”.

Il 28 settembre dalle 15, fino alla stessa ora del 29, gli organizzatori si aspettano tanta gente, attese le performance del duo “Microtraumi” (alle 17) e della band “70 mi da 80” (alle 21).

Al campo di via Rivalona quindi tanto baseball, ma non solo: si potrà gustare dell’ottimo cibo durante tutte le 24 ore, ascoltando musica e tante altre saranno le sorprese. Tanti saranno i bambini presenti, oltre ovviamente all’intera squadra del Godo di serie A1 ed ex giocatori provenienti da tutta Italia.