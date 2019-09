Maratona di Ravenna, il 30 settembre si chiude il terzo step di iscrizioni

Poche ore e terminerà anche il terzo step di iscrizioni per la Maratona di Ravenna Città d’Arte e tutti gli eventi sportivi in programma nella giornata del prossimo 10 Novembre. Quote da tenere in considerazione anche perché nel 2019 Ravenna ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria Assoluti che per quella Master, un grande riconoscimento concesso a Ravenna Runners Club dalla Federazione italiana Atletica Leggera che ha scelto il capoluogo romagnolo quale sede di assegnazione del titolo tricolore per ben quattro volte negli ultimi cinque anni.

È fissata per lunedì 30 settembre la data entro la quale sarà possibile iscriversi con l’attuale quota, dunque a prezzo agevolato, alla 42,195 Km della Maratona di Ravenna Città d’Arte, così come alla Mezza Maratona da 21,0975, le due gare che partiranno in contemporanea da Via di Roma, nei pressi del MAR, alle ore 9.30.

Entro il 30 settembre tutti i runner potranno effettuare l’iscrizione alla Maratona a 47,00 Euro, quota davvero conveniente per un evento internazionale come quello previsto fra poco più di 40 giorni. Dal 1° ottobre la quota passerà a 53,00 euro e resterà tale fino al 5 novembre. Le iscrizioni rimarranno poi chiuse nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7, prima dell’apertura dell’Expo Marathon Village, la grande tensostruttura espositiva creata in occasione dell’evento nei giardini Pubblici di Ravenna dietro la Loggetta Lombardesca. All’interno dell’Expo, aperto da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2019, sarà data l’ultima opportunità per iscriversi fino al sabato, poche ore prima del via, a 65,00 euro.

Discorso pressoché similare per la Mezza Maratona con la quota attuale di 33,00 euro prevista fino al 30 settembre. Dal 1° ottobre si salirà a 36,00 euro. Iscrizione all’Expo Marathon Village l’8 e 9 novembre a 40,00 euro.

Il pacco gara di Maratona di Ravenna Città d’Arte e Mezza Maratona conterrà la t-shirt ufficiale della manifestazione griffata JOMA e numerosi altri prodotti e gadget. Per tutti gli iscritti che taglieranno il traguardo è prevista poi la meravigliosa medaglia in mosaico realizzata a mano con l’originale tecnica bizantina nei laboratori di Annafietta Mosaicisti in Ravenna. Una vera opera d’arte che caratterizza da nove anni la manifestazione, non acquistabile e riservata solamente ai finisher, ovvero coloro che porteranno a termine la gara alla quale hanno scelto di prendere parte.

Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna, manifestazione ludico motoria da 10,5 Km che partirà sempre domenica 10 novembre, ma alle ore 9.45 circa, la medaglia è riservata solamente ai primi tremila iscritti a questo evento con quota a 15,00 Euro fino al 5 Novembre. Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna rimarranno comunque aperte anche dopo il superamento dei primi tremila iscritti senza nessun limite, pur senza medaglia in mosaico, e per tutti è previsto un ricco pacco gara comprensivo anche di t-shirt ufficiale JOMA. Le adesioni saranno possibili anche all’Expo Marathon Village a 18,00 Euro l’8 e 9 novembre. Sono previste inoltre di iscrizione agevolate per società sportive e gruppi composti da almeno dieci persone. Tutte le informazioni a questo riguardo, come per qualsiasi altro dettaglio, sono consultabili sul sito web maratonadiravenna.com.