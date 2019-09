Si parte: Rekico Faenza debutta davanti ai suoi tifosi contro Porto Sant’Elpidio Basket

Finalmente si inizia a fare sul serio! Domenica 29 settembre, alle ore 18, si alzerà il sipario sulla quinta stagione consecutiva della Rekico in serie B e al PalaCattani arriverà il Porto Sant’Elpidio Basket, inedita avversaria per i faentini, inseriti da questa stagione nel girone C con formazioni emiliane, romagnole, marchigiane e abruzzesi. Curiosità: per la prima volta da quando militano nel terzo campionato nazionale, i Raggisolaris debutteranno davanti al pubblico amico.

EVENTI

Saranno le esibizioni del Club Atletico Faenza – Sezione ginnastica a intrattenere il pubblico del PalaCattani durante l’intervallo delle partite della Rekico. Per la ginnastica ritmica si esibirà Lisa Sfogliaferri, ginnasta del gruppo agonistico che ha gareggiato nel 2019 nel campionato di serie A1 nella Pontevecchio Bologna, e per l’artistica andrà in scena una coreografia del gruppo agonistico.

L’AVVERSARIO

ùSarà all’insegna dell’amarcord il debutto della Rekico nel campionato 2019/20 di serie B. Il vice allenatore del Porto Sant’Elpidio Basket è Rossano Cappella, mitico playmaker della Banca Popolare di Faenza, tra i protagonisti della promozione nel campionato di serie B1 nel 1993, prima volta che una formazione maschile faentina di pallacanestro raggiunse l’allora terzo torneo nazionale. Non ci sono dubbi che il PalaCattani riserverà un lungo applauso ad uno degli eroi di quella storica promozione.

Passando al basket giocato, la formazione di coach Gianluca Pizi si presenta a Faenza con l’obiettivo di iniziare al meglio la nuova stagione per riscattando la precedente, terminata con la salvezza conquistate nei play out. Il roster marchigiano è stato rivoluzionato durante l’estate con i soli Nicola Rosettani (ala classe 2000) e Mattia Balilli (play del 2001) ad essere stati confermati. Molti interessanti sono anche gli altri giovani inseriti nell’organico: il centro italo-brasiliano del 2000 Nathan De Sousa Pereira, ex Sporting Porto Sant’Elpidio in serie D, il compagno di reparto Simone Doneda, prodotto dell’Aquila Basket Trento e nel giro della nazionale Under 18, e Stefano Giustolisi, guardia nella scorsa stagione alla Servolana in C Silver del Friuli Venezia Giulia.

Tra i giocatori più esperti spiccano Stefano Borsato, guardia ex San Vendemiano (serie B) chiamato ad essere il leader del gruppo, e il centro Riccardo Malagoli, reduce dall’esperienza a Napoli in serie B e ad Orzinuovi nella prima parte di questa stagione. Dalle amichevoli preseason si è visto che avranno un ruolo importante nello scacchiere tattico anche Nicola Bastone, ala atipica ex Firenze (serie B), e il play Valerio Costa (ex Teramo in serie B), entrambi bravi nel dare velocità al gioco. Completano il roster Marco Lusvarghi, pivot arrivato da Tortona (A2) e la guardia Mattia Sagripanti, ex Tolentino in C Gold.

IL PREPARTITA

“Porto Sant’Elpidio mi ha fatto una gran bella impressione nelle amichevoli di settembre – sottolinea coach Massimo Friso -. L’ho vista dal vivo nella gara vinta contro Ancona e ho notato che gioca una buona pallacanestro, mostrando grande tranquillità e lo spirito giusto. Nel roster ci sono fisicità e tanti giocatori oltre i due metri, ma attenzione al reparto esterni, perché Bastone è un ottimo elemento e la coppia Borsato-Costa può essere davvero pericolosa in fase offensiva. Credo che Borsato si troverà a proprio agio in quel contesto e potrà ritrovare la miglior vena offensiva: non è un caso che abbia sempre viaggiato in doppia cifra nelle amichevoli.”

“Questi tre giocatori insieme a Malagoli sono la spina dorsale di una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Ci aspetta dunque una partita insidiosa in cui dovremo restare concentrati e attenti senza avere mai pericolosi cali di tensione. La panchina lunga mi permetterà di mantenere una intensità costante per tutti i quaranta minuti e questo vantaggio lo dovremo sfruttare difendendo e attaccando con grande attenzione. Debuttare davanti al nostro pubblico dovrà essere inoltre una spinta ulteriore per inaugurare nel migliore dei modi la stagione” conclude Friso.

PROSSIMI TURNI

La Rekico ritornerà in campo domenica 6 ottobre alle 18 a Montegranaro in casa della Sutor, mentre sabato 13 ottobre alle 18 ospiterà al PalaCattani la Tramec Cento.