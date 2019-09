Segnali di crescita per Conad Olimpia Ravenna nell’amichevole contro Megabox

Risultato positivo e buoni segnali di crescita anche nell’ultimo test pre campionato per la Conad Olimpia Teodora Ravenna, che vince 3-1 sul campo di Montecchio, in provincia di Pesaro-Urbino, contro la Megabox Battistelli Città di Vallefoglia.

Di fronte a una formazione di altissimo profilo tra quelle di Serie B1, le ospiti, a parte qualche difficoltà a cavallo tra secondo e terzo set, impongono la propria superiorità, soprattutto in attacco, e portano a casa un successo che fa morale in vista dell’esordio in campionato, domenica prossima a Baronissi alle 17.

Coach Simone Bendandi fa ruotare tutte le giocatrici, reduci da una settimana molto impegnativa in palestra, e ottiene ottimi spunti su cui lavorare negli ultimi 7 giorni prima dell’avvio ufficiale della stagione.

Megabox Battistelli Città di Vallefoglia – Conad Olimpia Teodora Ravenna 1-3

Vallefoglia: Murri 1, Mati 2, Costagli 6, Gabrieli 9, Ferrario (L), Staffoggia 12, Durante, Cella 8, Magi 3, Bertolotto 1, Lapi 8. N.e.: Urbinati, Ricci, Ginanneschi. All.: Fabio Bonafede. Ass.: Nortey Randi.

Olimpia Teodora: Bacchi 14, Poggi, Altini 4, Piva 8, Canton, Strumilo 12, Guidi 14, Torcolacci 2, Calisesi (L), Manfredini 12, Parini 3, Rocchi (L), Morolli 4. All. Simone Bendandi. Ass.: Dominico Speck.