Sport in Darsena a Ravenna: chiusa con successo la VI edizione

Si è chiusa la sesta edizione della manifestazione Sport in Darsena , la 3 giorni di sport che il Circolo Velico Ravennate organizza per dare voce a tutte le società sportive della città e promuovere il porto cittadino della Darsena di città.

Per 3 giorni la Banchina e Darsena Popup sono diventate scuola di sport; 61 classi e più di 1.300 studenti hanno dedicato una giornata di tempo allo sport, per affiatare il gruppo classe attraverso lo sport. Le società sportive con i loro volontari e dirigenti hanno dato spettacolo nella cornice d’acqua della Darsena.

In questo sesto anno sono state sperimentate alcune collaborazioni importanti, prima tra tutte quella con l’associazione di baskin tre colli di Brisighella che ha portato in banchina una bellissimo esempio di sport inclusivo.

Queste collaborazioni apriranno nuovi filoni per l’evento del 2020 che si terrà dal 24 al 27 settembre 2020 in cui tornerà come linea portante il tema dello sport nella scuola.

Fondamentale è stato il contributo del Comune di Ravenna insieme al quale è nato l’evento 5 anni fa, dell’Autorità Portuale che ha creduto nello Sport come strumento di stimolo che rigeneri la storia portuale ravennate, della Capitaneria di Porto che ha garantito il massimo sostegno alla manifestazione e del CONI che dal primo anno ha contribuito strettamente con l’evento affiancato quest’anno dal Panathlon, associazione di grande cuore che ogni giorno valorizza la cultura dello sport ed è stato un partner naturale della manifestazione.

L’associazione Naviga in Darsena ha ospitato la parte principale di Sport in Darsena all’interno della sua area dando un fondamentale sostegno logistico.