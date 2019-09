Rhythmic Ravenna conquista tre medaglie ai campionati federali di San Marino

Nel week end del 28 e 29 settembre si sono svolti a San Marino due importanti campionati federali di ginnastica ritmica. La giornata di sabato ha visto impegnate in pedana le ginnaste del campionato regionale di specialità gold. La A.S.D. Rhythmic Ravenna ha ottenuto un ottimo risultato ottenendo tre medaglie nella categoria Junior 1 (anno 2006). Alessandra Savorelli all’attrezzo fune è oro, mentre la compagna Aurora Ferri è argento alle clavette e bronzo alla palla.

La ciliegina sulla torta di un week end ricco di soddisfazioni per la società ravennate arriva domenica durante il prestigioso campionato regionale di Categoria Gold allieve. Gaia Cutri, alla sua prima esperienza in questo tipo di campionato (campionato di massimo livello individuale), stupisce tutti aggiudicandosi con la sua grinta il quarto piazzamento in una categoria (A2 2009) piena di talenti.



Gaia Cutri

Orgogliose e soddisfatte le tecniche Valentina Graffiedi, Romina Cicognani e Ludovica Pazzaglia già al lavoro in vista dei prossimi numerosi appuntamenti delle ginnaste Ravennati, tra cui il Campionato Nazionale d’Insieme gold F.G.I. che si svolgerà sabato 5 ottobre a Fabriano.