Un cavallo di Massa Lombarda protagonista al Campionato del mondo di Lanaken

Nel Campionato del Mondo per giovani cavalli svoltosi a Lanaken in Belgio dal 19 al 22 settembre, il cavallo Lukas R.S. della presidente del Centro Ippico “La Botte” di Massa Lombarda Alessandra Fabbri, montato egregiamente dal cavaliere Da Rios Daniele Augusto si è classificato in quinta posizione su 298 cavalli partecipanti.

Un altro cavallo allenato da “La Botte” Christal Blue montato da Senese Gianluca si è classificato 4° nella gara della categoria 135 al concorso nazionale tenutosi presso il Circolo Ippico Le Siepi di Cervia venerdì 27 settembre.

Il centro ippico La Botte è un centro esistente dal 2008, ospita oltre 30 esemplari tra cavalli e pony e propone corsi di equitazione con Istruttori Federali qualificati durante tutto l’anno. Tra i servizi proposti si trovano equitazione di base per bambini dai 4 anni di età e adulti con pony e cavalli di proprietà o del centro, avviamento all’agonismo, partecipazione all’agonismo nelle tre discipline olimpiche: salto ostacoli, dressage e completo, pensione per cavalli e pony, lavoro di addestramento e recupero di cavalli con problematiche.

Il centro propone anche stage, concorsi, centri estivi psico-ricreativi per bambini e ragazzi, feste di compleanno per soci, giornate per scolaresche, incontri psicoeducazionali per genitori e ragazzi e percorsi personalizzati per esigenze speciali.