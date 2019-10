Atletica 85 Faenza chiude la stagione su pista con buoni risultati per le categorie giovanili    

Lo scorso weekend le categorie giovanili dell’atletica su pista di Atletica 85 Faenza BCC si sono messe alla prova per i campionati regionali individuali che si sono tenuti per la cat. Cadetti a Misano Adriatico (RN) e per le catt. Allievi Juniores Promesse a Modena.

Tanti bei risultati per gli atleti bianco-azzurri (li trovate ai seguenti link: http://www.fidal.it/risultati/2019/REG21403/risultat; htmhttp://www.fidal.it/risultati/2019/REG21402/Risultat.htm).

Tra quelli più importanti: Samuele Orlandi vince il titolo di campione regionale sui 400m; Giulia Gandolfi, campionessa regionale sui 400m ostacoli; Francesca Amadori 3a sui 400m ostacoli; Cesare Linguerri 3° sui 2000 siepi; Ebenezer Chukwuem Abara 2° nel lancio del disco; e Carlo Montaguti ed Enrico Andrini rispettivamente 2° e 3° nei 200m.