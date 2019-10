L’under 12 maschile del Ct Zavaglia di Ravenna chiude al 5° posto i campionati nazionali

Quinto posto in Italia è il brillante piazzamento ottenuto dalla formazione Under 12 maschile del Circolo Tennis Dario Zavaglia Ravenna alla “Final 8” nazionale andata in scena nel fine settimana sui campi del Ct San Marco di Scisciano (Napoli). Un risultato che rappresenta un ulteriore, importante, mattoncino sul percorso di rilancio dell’attività (agonistica e organizzativa) del club di via Marani, dopo la promozione dalla serie D1 alla C maschile, sotto l’impulso del nuovo consiglio direttivo, guidato dal presidente Carlo Licciardi.

La squadra ravennate, composta da Mattia Di Bari, Rafael Capacci, Massimiliano Savarino, Luigi Valletta e Francesco Campestri, allievi della Ravenna Tennis Academy guidati in questa trasferta dal tecnico Davide Campana, nella giornata di apertura ha ceduto di misura per 2-1, al tie-break decisivo del doppio di spareggio, al Circolo Stampa Sporting Torino, poi ha superato per 2-1 il Ct Ussa Bolzano e per 2-0 il Circolo Tennis e Vela di Messina, chiudendo dunque in quinta posizione il campionato che ha visto i romani dello Junior Tennis Palocco conquistare lo scudetto tricolore. Questo il dettaglio dei risultati:

Circolo Stampa Sporting Torino – Circolo Tennis Zavaglia 2-1

Filippo Pecorini b. Rafael Capacci 62 62, Mattia Di Bari b. Adriano Botta 46 60 60, Botta/Pecorini b. Capacci/Di Bari 62 16 12/10.

Circolo Tennis Zavaglia – Ct Ussa Bolzano 2-1

Mattia Di Bari b. Daniel Lechner 64 63, Christian Bacher b. Luigi Valletta 64 75, Di Bari/Valletta b. Lechner/Bacher 61 63.

Circolo Tennis Zavaglia – Circolo Tennis e Vela Messina 2-0

Luigi Valletta b. Giorgio Ragno 62 62, Rafael Capacci b. Federico Gargano 61 63.

In contemporanea sui campi di via Marani è andata in scena la tappa provinciale del circuito femminile di quarta categoria “Le Racchette Rosa dell’Emilia-Romagna”. Il successo è andato a Maria Chiara Girotti, 4.2 del Tc Nettuno Bologna, quarta testa di serie, che in semifinale ha superato in rimonta Gaia Ravaioli (4.3 del Ct Zavaglia) per 0-4 4-0 10/0 e nel match clou ha sconfitto 4-1 4-2 la 4.2 locale Ambra Tommasi, approdata alla finale con il 4-1 4-1 a Daniela Salino (4.2).