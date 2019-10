Ripartono con 12 medaglie i campionati individuali Gold FGI per l’Edera Ravenna

Questo fine settimana a San Marino si sono svolte le prime fasi regionali dei Campionati Individuali Gold il circuito di gare più difficili e di alto livello indetto dalla FGI. L’Edera Ravenna era presente alla competizione con ben 13 atlete che hanno ben figurato nelle varie categorie e hanno conquistato un totale di ben 12 medaglie:

5 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

In particolare nella giornata di Sabato 28 Settembre si è svolta la prima prova del campionato di specialità Gold che ha visto scendere in pedana le ginnaste delle categorie più grandi decretando le campionesse delle varie specialità e le ginnaste dell’Edera Ravenna hanno riportato i seguenti risultati:

Categoria Junior1:

ORO per Sibilla Radolovich alle clavette;

BRONZO per Sibilla Radolovich al cerchio.

Categoria Junior2/3:

ORO per Marta Siboni alle clavette;

ORO per Felicia Baes al nastro;

ORO per Marta Siboni al cerchio;

ARGENTO per Sofia Masci al cerchio;

BRONZO per Felicia Baes alla palla;

BRONZO per Sofia Masci alla fune.

Categoria coppia:

ARGENTO per Elena Teresa De Leo e Giulia Mazzotti.

Categoria Senior:

ORO per Chiara Solaini alle clavette;

5a Carlotta Bissi alle clavette;

ARGENTO per Chiara Solaini alla palla;

4a Carlotta Bissi alla palla.

Nella giornata di domenica 29 settembre si è svolta invece la prima prova regionale del campionato Gold allieve che ha visto scendere in pedana le ginnaste delle categorie più piccole che si sono alternate in vari attrezzi a seconda dell’età riportando poi alla fine un’ unica classifica per ogni fascia d’età con il totale dei vari punteggi ottenuti in ogni specialità.

Le ginnaste dell’Edera Ravenna ancora una volta sono state protagoniste di buone performance e hanno riportato i seguenti risultati:

Categoria Allieve A1:

6a Alice Vandini e 9a Caterina Caidi entrambe alla loro primissima esperienza in questo tipo di campionato.

Categoria Allieve A2:

Bronzo per Margherita Ravaioli;

8a Aldea Pasho alla sua primissima esperienza in questo campionato.

Categoria Allieve A4:

6a Allegra Jakic.

Soddisfatte le tecniche responsabili di settore Camilla Casadio e Sara Tiene per questo inizio di campionato e appuntamento fra 2 settimane per la seconda prova regionale valida per l’ammissione alla fase successiva.