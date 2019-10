Triathlon Faenza devolve parte dell’incasso della sua manifestazione al Centro Educativo Anacleto

Anche quest’anno l’associazione Triathlon Faenza ha scelto il Centro Educativo Anacleto per devolvere parte dell’incasso della manifestazione sportiva che si è svolta a Faenza l’ultima domenica di luglio.

“La nostra gara di Triathlon nasce 26 anni fa a Faenza e da allora con i proventi delle iscrizioni cerchiamo di dare una mano alle associazioni che si occupano di aiutare chi è meno fortunato – sottolinea Massimo Visani, presidente dell’asd Triathlon Faenza -. Anacleto svolge una missione davvero importante ed è per questo che da 3 anni scegliamo anche questo centro per la nostra solidarietà”.

Il Centro Educativo Anacleto, organizzato dal Consorzio Solco insieme alla cooperativa Progetto Crescita, è nato nel 2016 e può contare su tre sedi: Ravenna, Cervia e Faenza. La sua mission è quella di creare un centro educativo dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni di età affetti da autismo o da altre tipologie di disturbi dell’attenzione e dello sviluppo. “Con Anacleto ci proponiamo di dare una continuità educativa e aggiuntiva al supporto fornito dal Servizio sanitario locale – spiega la coordinatrice della sede di Faenza Emi Visani -. I nostri piani educativi sono personalizzati sulle esigenze di ogni bambino, in linea con le linee guida nazionali in materia. All’associazione Triathlon di Faenza vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, perché grazie al loro supporto riusciamo a garantire continuità e qualità nelle attività che organizziamo per i nostri bambini”.

Anacleto è aperto da settembre a giugno e nel mese di luglio è presente con la Summer School: “Attualmente abbiamo 36 bambini che frequentano il centro, 14 a Ravenna, 13 a Faenza e 9 a Cervia – continua Visani -. Durante l’anno ‘scolastico’ le nostre attività si fermano solo per le festività e garantiamo il servizio nei giorni in cui la scuola è chiusa per le vacanze. Questo ci permette di stare vicino alle famiglie e di dare continuità educativa ai bambini in periodi che per loro possono essere più delicati. Per quanto riguarda la sede di Faenza da quest’anno abbiamo una novità: sono entrate nel nostro organico anche 2 nuove figure di logopedista, in modo da offrire un intervento specializzato e integrato con le attività normalmente svolte dal centro”.

Per maggiori informazioni sul Centro Educativo Anacleto: www.anacleto.education.