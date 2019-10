Presentate a Palazzo Merlato le nuove divise dell’Orasì basket Ravenna

E’ in programma per giovedì 3 ottobre 2019 alle 11, nella sala Preconsiliare di Palazzo Merlato (Piazza del Popolo 1) la presentazione ufficiale delle nuove divise dell’OraSì per il prossimo campionato di LNP Serie A2 Old Wild West.

Saranno presenti l’assessore alla pubblica istruzione Ouidad Bakkali in rappresentanza del Comune di Ravenna, Roberto Vianello, presidente del Basket Ravenna, la dirigenza, la squadra e lo staff tecnico dell’OraSì, Fabrizio Ruffinatti, Direttore Commerciale di Gafler Srl, licenziataria per l’Italia del marchio Spalding (nuovo sponsor tecnico dell’OraSì).