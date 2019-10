Weekend di festa a Cervia: tornano i cavalli sulla spiaggia del Fantini Club  

Sabato 5 e domenica 6 ottobre ritorna sulla spiaggia Fantini Club di Cervia l’appuntamento tutto dedicato al mondo equestre ‘A Cavallo del Mare’, giunto alla sua quindicesima edizione.

Una vera e propria festa per appassionati cavalieri e semplici curiosi. Esperti e principianti potranno provare l’emozione di una passeggiata a cavallo in riva al mare a cura del Centro Turismo Equestre “il Noce” di Moldola (per prenotazioni tel 3397748110), e anche per i più piccoli, emozione e divertimento sono garantiti, con il Battesimo della Sella, a cura della Scuderia del Borgo di Ravenna (per prenotazioni tel 3333427633).

Dalle ore 18.00, appuntamento con l’aperitivo del Fantini Club, con Dj set e buffet. Mentre per chi vorrà godersi anche a tavola uno degli ultimi week end nell’atmosfera del mare in autunno, il Ristorante Calamare del Fantini Club è aperto a pranzo e cena con menù alla carta (Info e prenotazioni al tel 0544.956519).

Per chi sceglie di soggiornare a Cervia in occasione dell’evento, Sportur Club Hotel, struttura ricettiva collegata, proprio davanti al Fantini Club, mette a disposizione i offerte soggiorno da €60,00 a camera doppia a notte in pernottamento e prima colazione. (Info e prenotazioni: tel 0544 956519l)

Clicca QUI per vedere il programma completo dell’evento e tutti i dettagli per prendervi parte.