Al PalaCosta di Ravenna l’inno di Elio e le Storie Tese alle partite dell’Olimpia Teodora

E’ stato presentato ufficialmente oggi, giovedì 4 ottobre 2019, l’inno della Serie A di Pallavolo Femminile. “La partita di vollèy” è il titolo del brano composto da Elio e le Storie Tese, che sarà suonato in tutti i palazzetti italiani all’inizio di ogni partita di Campionato e degli Eventi di Serie A1 e Serie A2. “La partita di vollèy” si può ascoltare sin da oggi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Essendo l’Olimpia Teodora una delle squadre in A2, non mancherà dunque l’inno al PalaCosta.

Autori e compositori del brano sono, come detto, Elio e le Storie Tese, una delle band storiche del panorama musicale italiano. Elio, Faso e Cesareo, tre componenti del gruppo, hanno partecipato personalmente alla cerimonia di Presentazione dei Campionati di Serie A Femminile per raccontare la genesi dell’inno e condividere con le atlete il primo ascolto.

“La partita di vollèy” – che è ascoltabile sin da ora sul canale ufficiale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile – è un brano estremamente orecchiabile, che celebra le peculiarità del volley femminile, altamente spettacolare ma contraddistinto da lealtà e spirito di gruppo, in cui le atlete si confrontano correttamente e lottano “fino a che la palla non cadrà”, come recita la prima strofa.

“Siamo felicissimi e onorati che Elio e le Storie Tese abbiano composto per noi l’inno della pallavolo femminile di Serie A – afferma Consuelo Mangifesta, Responsabile Relazioni Esterne, Eventi e Comunicazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile -. Ragionavamo da tempo sulla possibilità di caratterizzare i nostri eventi con una bella canzone e ricordo perfettamente quando nel gennaio 2019, in piena condivisione con il CdA di Lega, pensammo a Elio e le Storie Tese, che consideriamo veri e propri geni musicali. Scrissi subito un messaggio privato alla loro pagina ufficiale Facebook e fui colpita dall’immediata disponibilità del gruppo e della Hukapan. La cortesia e la serietà con la quale hanno soddisfatto le nostre esigenze hanno reso questi ultimi nove mesi una dolcissima attesa”.

“Quando la Lega Volley Femminile ci ha chiesto di comporre un inno per le ragazze della pallavolo il nostro pensiero è andato a quell’estate del 2010 sul bagnasciuga della spiaggia di Follonica, dove stabilimmo il record di 136 palleggi senza far cadere la palla – le parole del gruppo –. Evidentemente la cosa non è passata inosservata agli scout della Lega che hanno giustamente pensato a noi come il gruppo musicale sciolto più qualificato per comporre una musica in tema Volley Femminile, che fosse insieme potente come una schiacciata, solida come un muro, spumeggiante come una presa in tuffo, sensuale come un bagher, commovente come una vittoria. Se a tutto ciò si aggiunge che le ragazze della pallavolo sono bravissime e bellissime e noi degli ElioeleStorieTese siamo bravissimi e bellissimi, il gioco è fatto. Cosa state aspettando? Presto, tutti a vedere la partita di Vollèy!”.