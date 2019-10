Domenica 6 ottobre si festeggia il Romagna Rugby Day allo stadio Tassinari di Imola

Domenica a Imola la prima giornata del Romagna Rugby Day, la manifestazione che riunisce i club della Franchigia Romagna Rugby.

Manca ormai poco alla ripresa dei campionati di rugby e come ogni anno a fare da apripista alla nuova stagione arriva il Romagna Rugby Day, la manifestazione organizzata dal Romagna RFC che riunisce tutti i club della Franchigia. Lo stadio Zanelli Tassinari di Imola ospiterà questa grande festa, che per l’edizione 2019 sarà distribuita su più giornate. Il ricco programma di tornei e partite, che abbraccia tutte le categorie, dal minirugby alla seniores, sarà suddiviso tra domenica 29 settembre e domenica 6 ottobre, con un’appendice dedicata al Touch Rugby nella giornata di sabato 5 ottobre.

Si parte dunque domenica 29, dalle ore 10.00 con il Torneo Under 14, mentre i Tornei dedicati alle categorie Under 16 e Under 18 si giocheranno a partire dalle ore 12.00. Nella mattinata spazio anche al rugby femminile, con un allenamento-partita che vedrà le ragazze del Romagna RFC, prossime al debutto nel campionato di Serie A, al lavoro insieme alle campionesse di Italia del Villorba Rugby.

Il palinsesto della manifestazione include anche il Touch Rugby, variante del rugby sempre più popolare anche sul nostro territorio: sabato 5 ottobre, dalle ore 11.00 l’impianto imolese ospiterà infatti a seconda tappa del Torneo dei Ducati, a cui parteciperanno squadre provenienti da tutta la regione.

Per la giornata conclusiva di domenica 6 ottobre il programma è ricchissimo: al mattino scenderanno in campo i piccoli del minirugby e a seguire toccherà alle squadre Senior dei Club della Franchigia, che si incroceranno tra loro in un anticipo delle prossime sfide nel campionato di Serie C (Rimini-Ravenna e Faenza-Forlì le due partite in programma). I padroni di casa dell’Imola Rugby, neo-promossi in Serie B, saranno a loro volta impegnati in un test-precampionato con il Bologna Rugby 1928, così come la prima squadra del Romagna, che incontrerà in amichevole il Modena Rugby per l’ultimo test prima dell’inizio dell’esordio in Serie A.

Il Rugby Day farà da cornice anche al debutto in campionato del Romagna Under 18, che incontrerà il Parma 1931 per la prima giornata del girone Elite. Gran finale della manifestazione con un’altra importante “prima”, quella del Romagna RFC femminile che alle 15.30 inizierà la propria avventura nel campionato di Serie A con il match con le emiliane del 15 Wilds All Bluff Mutina.