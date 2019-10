OraSì si conferma Title Sponsor di Basket Ravenna per la stagione 2019/2020

Alla vigilia della prima di campionato di Lega Nazionale Pallacanestro, Serie A2 Old Wild West, in programma per domenica 6 ottobre a Forlì, Unigrà annuncia il rinnovo della partnership con Basket Ravenna per la stagione 2019/2020 attraverso il proprio brand di bevande 100% vegetali di alta qualità OraSì.

L’inconfondibile logo OraSì, accompagnato dal pay off “Piacere tutto vegetale” sarà dunque in primo piano sulle nuove divise del team, su cui comparirà anche il logo istituzionale Unigrà, a riprova della vicinanza dell’azienda ravennate alla società sportiva guidata dal presidente Roberto Vianello.

Il rinnovo del sostegno al Basket Ravenna, oltre a ribadire il profondo legame con il territorio, si inserisce anche in un piano di comunicazione che l’azienda sta portando avanti per aumentare la notorietà del brand OraSì, perfettamente in linea con gli attuali trend di consumo – che vedono un incremento del consumo di alimenti vegetali – e che vanta il valore aggiunto di essere frutto di una filiera 100% emiliano romagnola, visto che soia e riso utilizzati vengono coltivati nei campi di un’azienda agricola a Fiscaglia (FE) di proprietà del Gruppo Unigrà.

Il marchio conta in assortimento una serie di prodotti unici sul mercato, studiati per soddisfare i consumatori che ricercano gusto, qualità e leggerezza, e si è recentemente arricchito di una gamma di prodotti pensati per l’uso professionale in bar e caffetteria, OraSì Barista. Le quattro referenze in assortimento – Soia, Cocco, Avena e Mandorla, che rappresentano tre assoluti unicum nel mercato di riferimento – sono infatti perfette per realizzare cappuccini vegani in diverse varianti ma anche ricette di caffetteria calda e fredda, grazie a speciali formulazioni in grado di assicurare una perfetta montatura della bevanda ed ottenere una schiuma cremosa e vellutata, perfetta anche per le creazioni di latte art. Per gustare il benessere del 100% vegetale anche fuori casa.

Novità, al contempo, anche sul fronte grande distribuzione, dove ormai il catalogo prodotti è davvero ampio, tra bevande (Soia, Riso, ma anche a base di frutta secca, grano saraceno o Castagne, solo per citarne alcune), margarine (di Riso e di Olio di Girasole Alto Oleico) e creme da montare di riso. Le new entry 2019 in questo canale sono infatti Bevanda di Avena Senza Glutine, l’unica bevanda in Italia a base di avena, naturalmente priva di lattosio e garantita senza glutine, senza zuccheri aggiunti e integrata con zinco, e OroGiallo, che rappresenta la vera alternativa proteica alla soia nel mercato delle bevande vegetali, grazie alla presenza di proteine di pisello giallo che conferiscono al prodotto finale anche un ottimo sapore. Arricchito con calcio e vitamina D, è privo di allergeni e con basso contenuto di zuccheri e grassi, in linea con la filosofia di OraSì.