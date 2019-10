A Lugo ripartono i corsi di patente nautica della scuola Tst Soldati

La scuola nautica TST Soldati informa che stanno per iniziare i nuovi corsi per il conseguimento della Patente Nautica. Entro 12 miglia e senza limiti di distanza dalla costa per la conduzione di barche a vela e motore. Per avere maggiori informazioni sulle serate di presentazione dei corsi nelle varie sedi, nonché sulle modalità di svolgimento dei corsi, è possibile chiamare i numeri 0544/502460 e 320/6845504. La serata di presentazione a Lugo è prevista presso la sede dell’ACI SAL P.le Carducci 18 il giorno lunedì 7 ottobre, alle ore 20,30.