Faenza Calcio in trasferta sul campo del Pietracuta

Il Faenza Calcio in trasferta domenica 6 ottobre (ore 15.30) sul campo del Pietracuta, con cui condivide il secondo posto in classifica assieme al Russi e Due Emme, alle spalle della capolista Torconca. La squadra di mister Alessandro Moregola è reduce dal successo interno 2-0 con il Reno. Nella formazione biancazzurra resta l’incertezza per alcuni giocatori in condizioni come capitan Missiroli, Franceschini e Ferraresi.

“A mio avviso è una delle trasferte più difficili della stagione – dice l’allenatore manfredo Moregola – Contro un’ottima squadra con diversi giocatori importanti e un attaccante come Fratti che ha notevoli potenzialità e molte reti in campionato di Promozione. Sarà una partita molto difficile”. Il Pietracuta, reduce dal successo esterno con il Misano, è allenato da Luca Fregnani, ed è composto da un gruppo di giocatori da molti anni con la stessa maglia tra cui il secondo portiere Balducci, 44 anni.

Ad arbitrare il match il signor Gianluca Andreoli della sezione di Bologna, coadiuvato dai guardalinee Davide Vigliotti di Bologna e Francesco D’Auria di Imola.

La squadra biancoazzurra va con il conforto del buon risultato della Juniores che ha vinto in rimonta 3-2 con l’Argentana grazie alla doppietta di Michele Galatanu e al gol di Ciampone.