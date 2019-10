Russi vince sul campo dell’Osteria Grande

Sette punti in tre giornate e quindici gol all’attivo, score che rappresenta il terzo miglior bottino del campionato. Non c’è che dire, questo avvio di stagione sta vedendo il Russi Calcio a 5 in costante crescita. Il secondo successo consecutivo, dopo quello interno di sabato scorso con il Bellaria, vale il terzo posto in classifica per i falchetti.

La vittoria sul campo dell’Osteria Grande è stata roboante e netta, nonostante lo svantaggio iniziale. Una tripletta di Iervasi, le doppiette di Masetti e Gurioli e la marcatura di Gallamini, hanno fissato il risultato sull’ 8 – 2 finale. Sabato prossimo i ragazzi di Balducci ospiteranno l’I.C. Futsal, ottavo con quattro punti, una formazione blasonata con diversi elementi esperti e di spessore.

TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE C1

OSTERIA GRANDE – RUSSI 2 – 8.

RETI: 10’ pt (Cedrini autorete), 13’ e 15’ pt Masetti E. (R), 17’ pt Iervasi (R), 2’ st Gallamini (R), 9’ st Sgubbi (O), 21’ e 22’ st Gurioli (R), 24’ e 27’ st (R).