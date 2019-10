Il Faenza va in gol con Montemaggi ma nel recupero si fa rimontare dal Pietracuta su rigore

Il Faenza sfiora la vittoria a Pietracuta. La squadra biancoazzurra, in gol con Montemaggi, è raggiunta nel recupero su rigore di Fratti. Rimane con l’amaro in bocca il Faenza calcio che viene raggiunto in extremis dal Pietracuta. Le squadre si affrontano guardinghe. Il Faenza gioca un calcio ordinato e tiene meglio la palla mentre il Pietracuta è più pungente in fase offensiva. Il primo spunto interessante è del Faenza che al 3’ impegna Leardini con un tiro di Giacomo Lanzoni. Risponde Evaristi per il Pietracuta al 16’ che al termine di un batti e ribatti centra il palo.

E’ ancora il Faenza a rendersi pericoloso al 23’ con colpo di testa di Gabrielli che spedisce di poco alto un cross dalla trequarti. Nel finale di tempo, spinge il Pietracuta che si presenta a tu per tu con Tassinari per due volte, ma prima Fratti viene anticipato al momento di calciare a rete, e poi Bruma spedisce la palla fuori di poco.

Nella ripresa il Pietracuta cerca di prendere il controllo, ma si espone alle ripartenze manfrede. Giacomo Lanzoni se ne va in velocità, ma tira debolmente da fuori area. Due minuti più tardi un cross di Bruma viene respinto dalla difesa sui piedi di Francesco Fabbri che calcia a rete, ma Albonetti respinge vicino alla linea di porta, con Tassinari battuto. Ancora i locali vicini al gol con un botta di Mularoni che sfiora il palo. Al 27’ un controllo con le mani fuori area di Tassinari provoca una punizione dal limite che Evaristi calcia contro la barriera, la difesa biancoazzurra rilancia lungo per Montemaggi che approfitta della posizione avanzata di Leardini per batterlo da oltre 30 metri, portando in vantaggio il Faenza. 0-1

Il Pietracuta cerca la rimonta e stringe i tempi. Sugli sviluppi di un angolo al 41’ Fratti calcia al volo e chiama alla prodezza Tassinari. Due minuti più tardi, Cisterni scappa sul filo del fuorigioco e indugia, invece di tirare subito, facendosi strappare la palla dai piedi da Leardini. Quasi allo scadere del recupero, il Pietracuta trova il rigore quando Bruma in mischia viene contrastato fallosamente da un difensore. Sul dischetto va capitan Fratti che spiazza Tassinari e sigla il pari 1-1.

Pietracuta – Faenza 1 – 1

Pietracuta: Leardini, Masini, Mularoni, Tosi (36’st Golinucci), Lessi, A.Tomassini (40’ st Bargelli), Bruma (49’st Moretti), Fr. Fabbri, Fratti, D. Fabbri (25’st F.R.Tomassini), Evaristi. A disp. Balducci, Fe. Fabbri, Santi, Alessandrini, Bartolani. All. Fregnani.

Faenza: Tassinari, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Selleri, Spada, Montemaggi (36’ st L. Franceschini), Errani, Cisterni, G. Lanzoni (13’ st Bertoni), Chiarini (29’ st Venturelli). A disp. Ravagli, Ferraresi, F. Lanzoni, P. Lanzoni, Salazar, Navarro. All. Moregola.

Arbitro: Andreoli di Bologna

Reti: 27’ st’ Montemaggi (F), 48’ rig. Fratti (P)

Ammoniti: Mularoni, Tosi, Tassinari, G. Lanzoni, Chiarini