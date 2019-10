Romagna Rugby Day: una grande festa per tutta la Franchigia con la prima assoluta delle ragazze del Romagna RFC.

È stata una lunga giornata di rugby quella andata in scena ieri, domenica 6 ottobre, a Imola per il Romagna Rugby Day 2019, che ha visto avvicendarsi sui campi del Zanelli Tassinari rugbisti e rugbiste provenienti da tutta la Romagna. Al mattino la scena è stata tutta dei piccoli del minirugby, con il festival che ha coinvolto squadre dall’Under 6 all’Under 12 da Cesena, Imola, Lugo, Forlì, Ravenna.

La manifestazione è stata inoltre l’occasione per vedere all’opera le formazioni Senior delle squadre romagnole, impegnate in un ultimo test prima dell’inizio dei rispettivi campionati: le squadre militanti tra Serie C1 (Faenza) e Serie C2 (Rimini e Ravenna) si sono incrociate in un triangolare, mentre l’Imola neopromossa in Serie B si è avvicinata alla nuova categoria aggiudicandosi il test match con il Bologna 1928. Ultimo test pre-campionato chiuso in positivo anche per i galletti della prima squadra del Romagna RFC, che ieri ha incontrato il Modena Rugby concludendo il percorso di avvicinamento alla Serie A.

Il programma della giornata è stato arricchito dai primi due appuntamenti ufficiali della stagione per Under 18 e Femminile. Lo Stadio Zanelli Tassinari ha infatti fatto da cornice alla prima del campionato Under 18 Elite che ha messo a confronto Romagna RFC e Under 18 Elite. I galletti hanno chiuso senza punti questo primo appuntamento di campionato, fermati sul 21-43 dagli emiliani. A rendere speciale il finale di questa edizione 2019 del Rugby Day, la prima assoluta del Romagna RFC femminile, neonata formazione rappresentativa di tutta la Franchigia che partecipa al campionato di Serie A femminile. Le ragazze romagnole, che hanno incontrato le emiliane del 15 Wilds All Bluff Rugby Mutina, hanno condotto buona parte del match, facendosi raggiungere sul 17-17 solo nel finale, risultato che rappresenta un buon punto di partenza per la squadra.

Il Romagna Rugby Day anche quest’anno ha inaugurato la stagione nel migliore dei modi, riunendo le diverse anime della Franchigia: grazie ai club che hanno partecipato e all’Imola Rugby per aver ospitato la manifestazione.