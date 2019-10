Liverani (Lega): “In arrivo a Brisighella 76mila euro, il buon lavoro ripaga”

“Finalmente il campo sportivo di Brisighella sarà riqualificato e verrà installato un nuovo impianto luci, grazie alla collaborazione fra me e il sindaco Pederzoli. Quando la Lega governa i comuni, si vede la differenza” con queste parole esordisce il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani.

Che spiega: “Qualche mese fa ho spiegato al neo sindaco Pederzoli che c’era la possibilità di ottenere dei fondi regionali per i piccoli comuni, e lui subito si è attivato per presentare un progetto, che grazie alla collaborazione con me e con la Lega regionale è stato approvato. Grazie a ciò, il comune di Brighella ha ottenuto un finanziamento di 76mila euro che andranno a coprire circa l’80% delle spese di intervento sul campo sportivo del paese. Un’azione che i brisighellesi attendono da 40 anni, e che finalmente vedrà la luce”.

“Ringrazio la Lega e soprattutto il consigliere Liverani – commenta anche il neo sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli- dell’aiuto e della collaborazione. Grazie al suo supporto abbiamo ottenuto fondi per l’impianto luci del campo sportivo, un impianto che i brisighellesi richiedono da decenni, ma che le passate amministrazioni a guida PD non hanno mai fatto, nonostante le promesse. Sin da quando ero ragazzo io si parlava di questo intervento, ma ora con me alla guida del paese e con la collaborazione della Lega si passa dalle parole ai fatti.”

“Questo è l’esempio che dove la Lega governa i suoi esponenti su tutti i livelli si spendono per cercare fondi per intervenire sui territori. Avendo finalmente un sindaco della Lega in provincia di Ravenna è stato facile lavorare e collaborare, in futuro quando governeremo anche la Regione saremo ancora più efficienti sui territori” conclude Liverani.