Sono online i biglietti per la prima partita casalinga della Conad Olimpia Teodora Ravenna

Sono già disponibili online in prevendita sul sito VivaTicket i biglietti della prima partita casalinga della Conad Olimpia Teodora, che esordirà domenica 13 ottobre, alle ore 17, al PalaCosta di Ravenna, ospitando la Delta Informatica Trentino.

I tagliandi, che possono essere acquistati anche in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) sono disponibili al seguente link: https://www.vivaticket.it/ita/event/olimpia-teodora-delta-informatica-trentino/139698.

I PREZZI

Intero: 10 euro; ridotto over 65 9 euro; ridotto junior 12-18 anni 6 euro.

Campagna abbonamenti

Prosegue intanto la campagna abbonamenti, disponibili tutti i giorni dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Olimpia Teodora in via Trieste. La tessera darà accesso a tutte le partite della stagione regolare, ovvero le 9 della prima fase, che si apre con il match di domenica contro la Delta Informatica Trentino, e le 5 della seconda, per un totale di 14 partite.

Confermati i prezzi della scorsa stagione: 100€ intero, 80€ ridotto over 65, 50€ per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, 35€ per i genitori delle ragazze del settore giovanile. Sotto ai 12 anni ingresso gratuito.