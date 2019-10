OraSì Ravenna di prepara alla sfida contro Ferrara, prima gara interna della stagione

Il Basket Ravenna ha reso note le modalità di accesso al Pala De Andrè per la prima gara interna della stagione dell’OraSì contro Ferrara.

L’incontro si disputa domenica 13 ottobre alle ore 18.00, le biglietterie e i cancelli apriranno alle ore 17.00.

Costi dei biglietti:

Poltrona: 22 euro

Tribuna: 17 euro

Tribuna ridotto (under 18, over 65, studenti universitari): 10 euro

Ridotto under 12: 7 euro

I nati dall’1.1.2014 in poi godono dell’ingresso gratuito

I biglietti possono essere acquistati anche in prevendita presso la sede del Basket Ravenna (viale della Lirica, 21) nei seguenti orari:

giovedì: 10-13 e 15-18, venerdì 10-13, sabato 10-13

La vendita è attiva anche sul circuito www.vivaticket.it con l’aggiunta dei costi di prevendita.

Tifoseria ospite

Per la tifoseria ospite queste le modalità di accesso: l’ingresso e la cassa dei biglietti saranno in viale Europa, sia per la tribuna che per i biglietti delle poltrone, con apertura alle ore 17.00. Per quanto riguarda il parcheggio, gli ospiti dovranno utilizzare le aree del centro commerciale Teodora, situato proprio in viale Europa.

I prezzi:

Poltrona posto unico: 22 euro

Tribuna: 17 euro – ridotto (under 18 e over 65): 10 euro

I nati dall’1.1.2014 in poi godono dell’ingresso gratuito

Prosegue fino a sabato 12, infine, la campagna abbonamenti “Unisciti a noi” presso gli uffici di Viale della Lirica, con gli stessi orari della prevendita.