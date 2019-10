Incontro tra il sindaco Medri e la società calcistica Cervia 1920

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato i rappresentanti della società sportiva di calcio A.S. Cervia 1920. Nell’incontro sono state presentate le iniziative per i festeggiamenti del centenario della fondazione della società che sarà il prossimo anno. Al Sindaco è stata consegnata la nuova maglia col n.1 della squadra di calcio A.S. Cervia 1920.

In particolare il 19 giugno saranno premiati i personaggi che hanno caratterizzato la vita calcistica di Cervia, fra cui quelli che parteciparono al reality show Campioni e il 20 giugno si terrà uno spettacolare incontro di calcio allo Stadio dei pini Germano Todoli di Milano Marittima.

All’incontro erano presenti il Presidente della società Roberto Marzelli, il Direttore tecnico Matteo Bondi, gli organizzatori del Comitato promotore per i festeggiamenti Francesco Gullo e Mario Stella, Giancarlo Magrini allenatore di calcio dirigente sportivo e direttore sportivo di Campioni, Elena Babini Vicepresidente di PubliOne sponsor della squadra.