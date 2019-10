A un mese dal via numeri record per la Maratona di Ravenna Città d’Arte: già 4.800 gli iscritti

Mancano esattamente trenta giorni, appena un mese, alla nuova edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, in programma nel weekend dall’8 al 10 novembre col suo apice previsto la domenica mattina 10 novembre con la partenza da Via di Roma. È dunque scattato il lungo countdown in vista di quella che per il capoluogo bizantino e per tutto il territorio romagnolo rappresenta nell’arco dell’anno il più grande evento sportivo e di affluenza turistica concentrata in pochi giorni. Una manifestazione che poche settimane fa è stata insignita del Patrocinio UNESCO «in considerazione del significativo valore dell’iniziativa intesa a favorire una più attiva fruizione del nostro Patrimonio Mondiale coniugando sport, arte e cultura».

I presupposti perché l’edizione 2019 possa abbattere i record stabiliti appena un anno fa sembrano esserci tutti. Le iscrizioni, da ogni parte del mondo, continuano ad arrivare alla sede di Ravenna Runners Club. Un flusso costante che ha già permesso oggi di raggiungere l’incredibile quota di 4.806 iscrizioni per le tre prove di Domenica 10 Novembre, ovvero Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5k. Alle quali andranno aggiunte per il computo totale anche le adesioni alle due iniziative di Sabato 9 Novembre, cioè Conad Family Run e Dogs & Run. Senza dimenticare Correndo Senza Frontiere, evento riservato a tutte le persone diversamente abili in programma domenica mattina.

Per fare un semplice raffronto, lo scorso anno esattamente ad un mese dal via, proprio come oggi, gli iscritti erano 2.610. L’incremento, rispetto la Maratona 2018 che veniva indicata come un’edizione straordinaria, è addirittura del + 84,1%. Un aumento semplicemente incredibile che dà l’idea dell’importanza acquisita da questa manifestazione nel tempo e dei margini di crescita dei quali ancora gode grazie ad una capillare e costante promozione attuata nel corso di tutto l’anno a livello mondiale.

Ravenna si appresta dunque a vivere giornate incredibili in occasione della 21esima edizione della Maratona che quest’anno ospiterà il Campionato Italiano Fidal di Maratona sia per la categoria Assoluti che per quella Master, oltre al Campionato Italiano Bancari e Assicurativi.

Analizzando i dati, si nota come le iscrizioni alla 42 km della Maratona siano passate da 1.120 a 1.532 (+36,8%) con un incremento delle presenze sia di runner italiani che di appassionati da tutto il mondo. Elemento che presuppone anche il superamento delle 51 nazioni rappresentate lo scorso anno. Un altro record che potrebbe cadere. Nella Mezza Maratona invece si è passati dai 907 iscritti del 2018 agli attuali 1.424 (+57%).

Continua a stupire infine il trend con il quale crescono le adesioni alla Martini Good Morning Ravenna 10,5k. Lo scorso anno a 30 giorni dal via erano a quota 583, oggi il dato incredibile è di 1.850 iscritti (+217,3%), ovvero più del triplo. Un ottimo motivo per confermare le tante novità previste per quella che sarà un’autentica festa della città con le strade chiuse al traffico e la possibilità di godere tutti insieme di una Ravenna diversa dal solito, più colorata, più calorosa, viva e allegra.

Confermato dunque che la Martini Good Morning 10,5K avrà una sua partenza dedicata. Alle ore 9.30 ci sarà lo start dei concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona Città d’Arte. Successivamente prenderanno posto sotto l’arco di partenza tutti gli iscritti alla 10,5K che scatterà alle ore 9.45 con tutti gli onori del caso, la musica, i coriandoli, i colori e gli stessi applausi riservati agli atleti più famosi e allenati. Insomma, anche tutti i runner non competitivi, gli appassionati di walking, famiglie, bambini e chi vorrà semplicemente far parte di un grande evento, avranno un ruolo da protagonista.

E non sarà questo l’unico aspetto che caratterizzerà la Martini Good Morning Ravenna. Vista la grande richiesta quest’anno il laboratorio di Annafietta ha realizzato ben tremila medaglie fatte a mano in mosaico con la tecnica bizantina riservate solamente ai primi iscritti. E poi, ancora, tutti, ma proprio tutti, troveranno compresa nell’iscrizione la t-shirt ufficiale JOMA.

Insomma, la data del 10 Novembre si avvicina ed ormai ci sono pochi dubbi che la Maratona di Ravenna Città d’Arte sarà un grande evento per Ravenna e per tutto il territorio romagnolo.