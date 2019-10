Francesco Venieri dell’Atletica Lugo settimo nei 300hs ai Campionati italiani cadetti

Questo week end a Forlì si é svolto il Criterium dei Campionati Italiani cadetti e cadette.

Francesco Venieri é stato convocato per la rappresentativa regionale dell’Emilia Romagna nella gara dei 300hs. Dopo un ottimo 42.63 in batteria, Francesco é riuscito a guadagnarsi un posto nella finale B conclusa con un buonissimo settimo posto con il tempo di 42.58 (migliore anche del tempo in batteria) e 15° posto in Italia. F

Francesco, specialista anche della velocità, é stato convocato anche nella staffetta 4×100, la quale però non é stata conclusa per un problema nei cambi del testimone.