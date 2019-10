Ravenna FC. Grassini e Ricchi recuperano dall’infortunio

Settimana di terapie al centro sanitario Ravenna 33 per i giocatori del Ravenna FC, che stanno godendo delle cure dell’equipe del Dott. Cirilli per tornare prima possibile a disposizione della casa giallorossa.

Gli aggiornamenti sono in chiaro scuro: dopo un riposo precauzionale sono tornati a disposizione Grassini e Ricchi, usciti per crampi dalla vittoriosa trasferta di Trieste. Proseguono invece le terapie di recupero Pellizzari (distorsione caviglia), Martorelli e Giovinco alle prese con problemi muscolari, Papa e Nigretti con problemi al ginocchio.

Sotto monitoraggio anche Sirri che non è potuto scendere in campo per il riacutizzarsi del problema al popliteo che ne aveva causato l’uscita anticipata contro la Sambenedettese, ma che potrebbe essere recuperato per la trasferta di Padova. Rimane qualche remota speranza anche per Giovinco e Pellizzari. Sicuramente out Martorelli e Papa a centrocampo anche Nigretti rimane in forse.

Pur trattandosi di problemi di non lunga durata, in questa fase della stagione con tante partite e tanti infortuni in contemporanea il lavoro di Foschi nel disegnare un Ravenna pronto ad affrontare la capolista è ancora più arduo.