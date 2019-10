Andrea Picchione batte Alessandro Rondinelli e si aggiudica il torneo Open del Ct Cervia

Andrea Picchione completa l’opera, corona la sua settimana perfetta in Riviera e trionfa nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia. Il 2.4 allievo della San Marino Tennis Academy, testa di serie n.5, si è aggiudicato questa sera una finale a senso unico per 6-2, 6-2 sul pari classificato Alessandro Rondinelli (n.3), portacolori proprio del Circolo organizzatore, dove svolge il ruolo di maestro. Picchione aveva superato in semifinale per 6-4 6-1 il numero 1 del seeding, il 2.4 Alberto Morolli, portacolori proprio del Ct Cervia.

Prosegue dunque la brillante stagione, tra appuntamenti internazionali del Circuito Itf e nazionali Open per l’allievo sul Titano di Giorgio Galimberti. Il secondo finalista è scaturito dal confronto tra il 2.4 Alessandro Rondinelli, beniamino di casa e terzo favorito del tabellone, e l’altro 2.4 Andrea Rondoni, seconda testa di serie, portacolori del Ct Cesena. Ha vinto Rondinelli 6-1, 6-1. Chiusura alla grande per la stagione organizzativa del Ct Cervia, il torneo è stato ottimamente diretto dal giudice arbitro Ottaviano Turci, la finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Luciano Donini.