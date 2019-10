Ravenna e Ferrara in un marketing virtuoso: le due società si scambiano i partner promozionali

Una sinergia per sviluppare la visibilità dei marchi delle società di pallacanestro, attraverso lo scambio reciproco dei passaggi promozionali sui led posizionati a bordocampo durante le partite. Questa l’iniziativa che hanno concordato gli uffici marketing del Basket Ravenna e del Kleb Basket Ferrara, alla vigilia della gara di domenica prossima 13 ottobre che le vedrà sfidarsi sul campo. Una pratica in realtà già in uso tra diverse società, anche se in maniera sporadica e non sistematica, che vorrebbe diventare una virtuosa consuetudine per le realtà di serie A2.

L’dea è semplice ed è tesa proprio a sottolineare e premiare l’importanza degli sponsor coinvolti, che col loro contributo concreto rappresentano una voce insostituibile per i bilanci e per l’esistenza stessa di uno sport con un seguito enorme, ma che non può contare su contributi speciali o importanti diritti televisivi.

Domenica prossima, i led posizionati a bordocampo, oltre al normale palinsesto di loghi e animazioni degli sponsor di Ravenna, ospiteranno passaggi promozionali di partner di Kleb Basket. E analogamente, al ritorno, a ruoli invertiti, a Ferrara troveranno spazio i brand di sponsor legati a Basket Ravenna. Una collaborazione fra due realtà corregionali che, oltre alla tradizione cestistica, condividono identici valori sportivi e senso dell’ospitalità e che rappresenta un’interessante iniziativa di condivisione e sinergia, per dare reciproca visibilità su un’area geografica più estesa ai tanti partner che le sostengono.

Un’iniziativa che unisce Ferrara e Ravenna per il match di domenica, ma che nelle intenzioni vorrebbe diventare una proposta diffusa e condivisa su tutto il territorio nazionale, anche con il coinvolgimento della Lega Nazionale Pallacanestro. Un’apertura a tutte le società, per gratificare e incentivare le aziende sponsor a sostenere, con un reale e maggiorato ritorno di immagine a tutte le latitudini, il mondo della pallacanestro italiana.

LEOSì #84