Presentata la squadra femminile ACSI Volley Ravenna al suo esordio in serie C

Presentata alla palestra A. Cavezzali di Ravenna la squadra di pallavolo femminile ACSI Volley Ravenna ASD, al suo esordio in serie C, alla presenza dello staff del Comitato Provinciale dell’Ente di promozione di cui la squadra è emanazione diretta. A fare gli onori di casa il Presidente Ferrari che ha portato il saluto e il fervido “in bocca al lupo” del Presidente Nazionale dell’ACSI Antonino Viti ,ben lieto di poter supportare il sodalizio che dà innegabile prestigio all’Ente da lui presieduto.

Giovedì 17 ottobre, dopo lo straordinario campionato della scorsa stagione (ventisei gare vinte su ventisei), la squadra inizierà con umiltà, ma con la giusta determinazione e con la grinta che la caratterizza, la nuova avventura nel difficile campionato di serie C, che presenta squadre di tutto rispetto per la loro esperienza, stante la lunga permanenza in tale categoria. A guidare la compagine dell’Acsi ravennate, come primo allenatore, Stefano Rambelli,un gradito ritorno; preparatrice atletica e seconda allenatrice Valentina Ferrari; dirigenti accompagnatori Mario Gattelli e Davide Venditti.

Questa la rosa, pronta al nastro di partenza: palleggiatrici Federica Bandini e Lisa Raimondi; centrali Sonia Capriglia, Sara Corradin e Giulia Leoni; opposte Silvia Battara e Carlotta Bendandi; schiacciatrici Martina Corrente, Laura Zebi, Matilde Mazzotti; liberi Michela Alfieri, Linda Amadori e Jessica Francisconi.