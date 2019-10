Podi per le ginnaste Zodiaco alla seconda prova di specialità Gold

Sabato 12 ottobre si e tenuta la seconda e ultima prova regionale del campionato Gold di specialità di ginnastica ritmica. Le due ginnaste ravennati dello Zodiaco con i colori di Endas Cervia con cui la società collabora attivamente hanno ben figurato ottenendo in entrambe le specialità piazzamaneti da podio.

Noemi Tosi classe 2006 si e aggiudicata il titolo di campionessa regionale al cerchio e il terzo posto alla specialita palla. Eliza Hushi classe 2004 é vice campionessa regionale sia alla specialità fune che alla specialità clavette.

Entrambe le due ginnaste con queste brillanti prove si sono guadagnate il pass per la zona tecnica di Biella valida all ammissione al campionato italiano. Un ottima partenza che fa ben sperare per le prove future.