Pareggio per 1 – 1 fra Faenza e San Pietro in Vincoli

Pari e patta tra il Faenza Calcio e il San Pietro in Vincoli nel match giocato al “Bruno Neri”. La partita inizialmente senza particolari sussulti con le due squadre attente a non esporsi, si è poi vivacizzata. Scarna la cronaca nei primi minuti, tanto che il primo tiro è al 19’ dalla distanza di Chiarini che non dà problemi a Laganga. Cresce lo Spiv che ci prova con gli ex Marocchi, che conclude sull’esterno della rete dopo una pregevole azione personale, e Gavelli che da fuori area lascia partire un tiro che manda il pallone ad appoggiarsi sopra la rete.

Nella ripresa lo Spiv passa immediatamente in vantaggio, al 1’, grazie a Pezzi che, servito in verticale da Marocchi, penetra in area e in scivolata in diagonale batte Tassinari. Dopo pochi minuti la squadra verde blu ha una ghiotta occasione per raddoppiare, ma è sfortunata perché la sfera indirizzata con forza e precisione da Bergamaschi con una bordata dalla distanza, sbatte sotto la traversa e torna in campo con Tassinari che non può far altro che ringraziare la sorte.

Il pericolo scampato stimola il Faenza ad attaccare in forze alla ricerca del pari. Ci prova Gabrielli in proiezione offensiva, ma Laganga esce a valanga e lo ferma, forse in modo rude, ma regolare per l’arbitro che pure non ritiene di intervenire su una caduta in area di Chiarini. Poco dopo la mezz’ora Selleri dalla distanza impegna Laganga in una difficile deviazione in angolo. Dalla battuta del corner Chiarini svetta e colpisce di testa a colpo sicuro ma trova lo straordinario riflesso e la respinta di Laganga sulla linea di porta.

Il pareggio però è nell’aria e arriva al 40’ quando Salazar, entrato da un minuto, con una bella azione personale fugge sulla fascia e scodella al centro un invitante cross su cui Chiarini si esibisce in una spettacolare rovesciata che strappa applausi e regala al Faenza il pari.

Faenza – San Pietro in Vincoli 1 -1

Faenza: Tassinari, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Venturelli (18’ st G. Lanzoni), Ferraresi, Bertoni (30’ st L. Franceschini), Errani (36’ st Selleri), Cisterni (38’ st Navarro), Montemaggi (39’ st Salazar), Chiarini. A disp.: Ravagli, Spada, D. Franceschini, P. Lanzoni. All. Moregola

San Pietro in Vincoli: Laganga, Valbonesi (25’ st Casanova), Gavelli, Della Pasqua, Casadio, Zanzani, Casadei (30 ’ st Galassi), Bergamaschi, Pezzi (45’ st Russomanno), Gjordumi, Marocchi. A disp.: Bartolini, Montaletti, Rossi, Morigi, Valgiusti, Treossi. All Vezzoli

Arbitro: Gheri di Bologna – assistenti: Garelli di Ravenna e Fabbri di Cesena

Reti: 1’ st Pezzi (S) e 40’ st Chiarini (F)