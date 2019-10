Primo meeting del Panathlon Faenza sulla gestione dei grandi impianti sportivi della città

Il Panathlon Faenza riparte martedì 15 ottobre (ore 20.15) con un meeting dedicato all’esperienza di due dirigenti sportivi nella gestione dei grandi impianti faentini al ristorante Cavallino di Faenza. È il primo incontro dopo la prematura scomparsa del presidente Daniele Piolanti che sarà ricordato nell’occasione.

Il tema della serata: “L’esperienza della gestione dei grandi impianti sportivi faentini” avrà come relatori Roberto Carboni, presidente Nuova CO.G.I. Sport e Davide Balducci, presidente Basket 95 Faenza.

Roberto Carboni, è nato a Faenza nel 1959. Collabora con diverse Associazioni sportive (in primis quelle natatorie), tra i fondatori dell’Egida “Faenza Sport”, crede che lo sport sia un motore di vita e la sinergia tra le associazioni sportive “l’olio” per far muovere le opportunità migliori per i ragazzi e le loro famiglie.

Davide Balducci è nato a Faenza nel 1960. E’ l’attuale presidente del Basket 95 Faenza (società che gestisce il Palacattani) e che rappresenta la società sportiva satellite della ASD Raggi Solaris in campionato di serie B. Dopo venti anni di sport nella pallacanestro faentina, dal 1995 si è dedicato alla dirigenza sportiva.