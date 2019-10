Entusiasmo per la prima in casa della Mernap Faenza

Dopo la roboante vittoria risalente a dieci giorni fa la Mernap Faenza si prepara all’esordio stagionale casalingo. Nella prima gara del campionato di serie D la squadra allenata da Vincenzo Stranci si era imposta sul campo di Loiano contro la Sporting Pianorese per 14-0 mentre nella seconda giornata di campionato, che si disputerà Domenica alle 18,00 nella palestra delle scuole medie di Granarolo Faentino i rossoneri affronteranno l’Airone 83 Bologna.

Gli emiliani sono reduci dalla vittoria per 6-2 ottenuta contro il Balca nella prima giornata.

«Questa settimana ci siamo allenati molto intensamente – afferma il tecnico della Mernap Vincenzo Stranci – e arriviamo preparati alla nostra prima partita in casa. Gli avversari non li conosciamo benissimo ma poiché hanno vinto la scorsa gara dovremo fare attenzione. In ogni caso proveremo a imporre il nostro gioco perché vogliamo fare bene».

L’esordio in campionato è ancora rimandato per il portiere Carmine Tedesco, non ancora al 100% della condizione così come il laterale offensivo Slimani il quale non prenderà parte alla gara. E’ in rampa di lancio invece il forte centrale Pietro Torino (in foto), che si alternerà in difesa con Gatti mentre Thomas Putti potrebbe essere spostato più avanti.

La partita sarà diretta da Marco Nannini della sezione di Faenza.

Gare del weekend: Derby Castrocaro 10-1 Sporting Pianorese (Giovedì), Balca 3-4 Reno Molinella (Venerdì), Ass Club Castel S.Pietro – Dragons Rimini (Rinviata), X Martiri Ferrara – Campanella (Sabato 14,30), MERNAP-AIRONE BOLOGNA (Domenica 18,00), Russi – Futsal Molinella (Domenica ore 18,00).

Classifica: Derby Castrocaro* 4 ; MERNAP FAENZA, Russi, X Martiri Ferrara, Reno Molinella*, Airone 83 Bologna, Ass Club Castel S.Pietro 3; Campanella Imola 1, Futsal Molinella, Dragons Rimini, Balca*, Sporting Pianorese* 0.

*Una partita in più