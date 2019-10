Open Day al Circolo Ippico Ravennate per scoprire il mondo dell’equitazione

L’emozione di salire in sella ad un pony o cavallo, di visitare le scuderie e conoscere la vita di un maneggio: questa occasione è fornita dal Circolo Ippico Ravennate domenica 20 ottobre dalle 10.00 alle 13.00. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti i bambini e le loro famiglie che vogliono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’equitazione. La giornata non si rivolge solo ai neofiti ma anche ai praticanti di questa disciplina che vogliono conoscere il circolo e le sue strutture. La sede è immersa nel verde della pineta di San Vitale in via C. Mambelli 10 a Ravenna.

Il Circolo Ippico Ravennate, fondato nel 1962, è l’unica scuola di equitazione a Ravenna riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Presso il circolo si possono praticare le tre discipline olimpiche dell’equitazione (salto ostacoli/ dressage/completo) ma si possono anche effettuare bellissime passeggiate a cavallo nella suggestiva pineta S. Vitale.

Pensioni anche per cavalli a fine carriera o in riabilitazione. Per info: 3280879729 Federica Argelli