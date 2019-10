Al Benelli il Ravenna FC si piega all’Arzignano per 1 a 2

Il Ravenna FC vede la striscia di vittorie consecutive fermarsi a due in seguito alla sconfitta casalinga rimediata contro l’Arzignano per 1-2. Al Benelli la squadra vicentina è passata in vantaggio già al 17esimo minuto, con i giallorossi bravi a rispondere con un goal di Purro all’incrocio dei pali quando il cronometro segnava il 25esimo.

Undici minuti dopo il Ravenna non è riuscita a concretizzare diverse occasioni nell’arco di pochi istanti, andando negli spogliatoi con molti punti interrogativi. Alla ripresa delle ostilità Arzignano ha confermato le sue intenzioni bellicose andando vicino al goal, riuscendo a sbloccare il risultato grazie ad un missile di Cais. All’81esimo il Ravenna sembra poter trovare il pareggio in un’azione nata da una mischia in area, ma non v’è nulla da fare per i ragazzi di coach Foschi. Anzi, Arzignano realizza anche il 3-1, ma il goal viene annullato per fuorigioco.

Deluso mister Foschi “Eravamo sempre in ritardo, solo a sprazzi abbiamo fatto le cose come si deve. Siamo stati troppo bassi ed abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari che ci hanno punito. Nel secondo tempo abbiamo anche creato i presupposti per vincerla, poi loro hanno fatto un eurogoal. Tutto sommato era una partita che poteva finire 1 a 1 e loro hanno trovato un grande goal che gli ha fatto prendere i tre punti. Domani valuteremo con i ragazzi i perché di tanti errori soprattutto in fase di impostazione”.