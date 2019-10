A Ravenna il primo appuntamento di formazione pre agonistica per i giovani karateka

Domenica 20 ottobre, alla palestra della Scuola Randi, si è tenuto il primo degli appuntamenti collegiali rivolto alle categorie pre-agonisti per la disciplina del Karate specialità Kumite (combattimento a contatto controllato) seguendo i dettami della FIJLKAM che alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà l’unica delle Federazioni Italiane che dipendono dal CONI a partecipare con tre Sport Olimpici il Judo, la Lotta ed il karate.

Padrone di casa il Fight Club Karate, realtà cittadina che da 4 anni ormai consolida la sua identità nel centro cittadino e questo il resoconto del suo DT ed atleta Azzurro Vito Durante : “è stata una bellissima esperienza che ripeteremo con più appuntamenti a cadenza mensile sul territorio emiliano-romagnolo per mettere in condizione gli atleti di raggiungere piccoli ma significativi obiettivi che “step by step” formeranno un atleta esperto e pronto per scenari nazionali ed internazionali. Sono fortemente convinto che la condivisione di esperienze rappresenta la crescita in ogni settore e la pratica dello Sport coinvolge grandi e piccini allo stesso modo. Ringrazio le società accorse dalla regione, lo staff del Fight Club ineccepibile nell’organizzazione, i genitori ed i veri protagonisti,gli atleti!”.