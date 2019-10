Trofeo Della Romagna. Quinto posto per la scuderia faentina Top Driver

Si è concluso con il Memorial Bisulli la prima edizione del Trofeo Della Romagna, una serie dedicata ai raduni regolaristici per auto storiche, ideata dall’Automobil Club San Marino e composta da otto appuntamenti svoltisi, nel corso dell’anno, nelle provincie di Forlì, Ravenna, Rimini e nella Repubblica di San Marino.

La scuderia faentina Top Driver ha fatto parte di questa “avventura” su due fronti: uno organizzativo, proponendo il Raduno Antica Faenza-Brisighella da Vivere, l’altro più prettamente sportivo, con l’equipaggio composto da Fabio Villa di Faenza e da Ruggero Pasi di Marzeno di Brisighella che si è esibito in tutti e otto gli eventi, usando alternativamente una Fiat Panda 750 a Gpl del 1991 e una Alfa Romeo 156 2000 del 1999.

Da questo impegno sui campi di gara, portato avanti da due persone non certo esperte di questo settore ma molti appassionati del mondo delle quattro ruote, ne è scaturito un più che onorevole quinto posto finale di gruppo. Il tutto con il supporto di Bassetti srl.