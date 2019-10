Il Faenza ribalta a Sant’Ermete: successo 2-3 grazie ai gol di Cisterni, Chiarini e Lanzoni

Prova di carattere per il Faenza calcio che recupera e va a vincere 3-2 sul campo del Sant’Ermete. I verdi di casa passavano in vantaggio al 12’ con Fuchi, che sorprendeva con un tiro da fuori Tassinari, apparso poco reattivo. Al 20’ Cisterni era bravo a pareggiare sfruttando una indecisione della difesa locale. Finale scoppiettante: al 79’ il Faenza passava in vantaggio con Chiarini che ribadiva in rete una respinta di Rossi su punizione e poi triplicava all’85’ con Francesco Lanzoni che puniva un’uscita a vuoto dell’estremo difensore di casa. A tempo scaduto Gacovicaj siglava il 2-3 finale.

Il Faenza di mister Moregola risale così al secondo posto a due punti dal Russi e in coabitazione con Sparta Castel Bolognese e Torconca Cattolica, prossimo ostico avversario domenica prossima 27 ottobre (ore 14.30) al “Bruno Neri”.

Sant’Ermete – Faenza 2 – 3

S. Ermete: Rossi, Tosi Brandi (79’ Depaoli), Castiglioni (81’ Gacovicaj), Ciccarelli, Amadei, Cupioli, Mancini, Fuchi, Belloni, Vukaj (70’ Qatja), Galassi (81’ Bonifazi). In panchina: Vandi, Fini, Contadini, Pacaj. All. Pazzini

Faenza: Tassinari, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Selleri, Ferraresi, Montemaggi (67’ Errani), Bertoni (75’ Salazar), Cisterni (77’ F. Lanzoni), G. Lanzoni (67’ Missiroli), Chiarini. In panchina: Ravagli, Franceschini, Spada, Navarro. All. Moregola

Arbitro: Giordano di Bologna (assistenti: Finchi di Ferrara e Ali Hichri di Imola)

Reti: 12’ Fuchi, 20’ Cisterni, 79’ Chiarini, 85’ F. Lanzoni, 91’ Gacovicaj