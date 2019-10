Il Sindaco ha incontrato la nuotatrice agonistica Deborah Targhini: “Fiera di essere cervese”

Il Sindaco ha incontrato la nuotatrice agonistica cervese Deborah Targhini. Era presente anche il Vicesindaco Gabriele Armuzzi. Deborah Targhini ha 26 anni è diplomata al liceo socio-psico-pedagogico di Cesena ed è istruttore e allenatore di nuoto. Dal 2015 fa parte anche della Cooperativa Bagnini di Cervia e presta aiuto ai turisti nel litorale. In questi anni è riuscita a totalizzare 234 medaglie e riconoscimenti in particolare questa estate ha vinto il bronzo ai Campionati italiani master di Riccione.

Queste le medaglie e i riconoscimenti:

56 ai trofei agonistici + 77 a quelli master,

38 ai regionali agonistici + 28 a quelli master,

3 coppe in gare in acque libere (mare) + 18 in piscina,

2 in gare master internazionali,

11 italiani lega uisp specialità 200-100metri dorso.

1 italiani lega FIN master 200 dorso estate 2019

“Sono fiera di essere cervese – ha dichiarato Deborah – e di aver raggiunto questi risultati per poterli raccontare e condividere, per far sì che siano da esempio ad altri giovani, lo sport insegna tanto e per me è stato fondamentale per affrontare molte situazioni”