Nuova partnership del Basket Ravenna con OV Energy SpA

Il Basket Ravenna Piero Manetti annuncia l’ingresso di OV Energy Spa, realtà che opera nel settore dell’energia verde, nella famiglia dei propri partners. L’azienda sarà Match Sponsor della gara interna con Udine, in programma sabato 9 novembre alle 20.30, con una presentazione del proprio marchio presso la Sala dei Marmi del Pala De Andrè, seguita da un momento conviviale prima della partita. OV Energy SpA, nata nel 2014 all’interno di Officinæ Verdi SpA joint venture UniCredit – Fondazione WWF Italia, è un operatore energetico innovativo che opera su tutta la filiera dell’energia verde: produzione di energia da fonti rinnovabili, fornitura di energia verde, realizzazione di interventi di efficientamento energetico, mobilità elettrica.

Tramite il monitoraggio dei consumi OV Energy offre soluzioni che si adattano ad ogni esigenza di consumo e si diversificano sulla base dello specifico fabbisogno energetico di ogni cliente.

In un’ottica per lo sviluppo di soluzioni personalizzate e in linea con le singole esigenze, sono presenti un Energy Desk composto da tecnici esperti di energia e gas ed un Consulente Energetico qualificato, sempre a disposizione del Cliente con l’obiettivo di supportarlo in ogni istante.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet www.ovenergy.it