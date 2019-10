Ravenna FC chiamata ad un grande sforzo contro la Virtus Verona

Si avvicina sempre più l’atteso match infrasettimanale (mercoledì 23 ottobre ore 18,30) contro la temibile Virtus Verona per il Ravenna FC, in occasione dell’11° turno stagionale. Un banco di prova molto importante in vista della sfida prevista domenica allo stadio Benelli contro il Cesena.

Non guasta ricordare che il Verona è reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate, ed occupa un paio di posizioni di classifica sopra i giallorossi. Un impegno proibitivo, sotto certi aspetti, per il Ravenna, chiamato a riscattare la deludente prestazione contro l’Arzignano rimediata la scorsa domenica.

La squadra scaligera nella scorsa stagione era retrocessa nel playout contro il Rimini ma, una volta ripescata in serie C, ha allestito un organico che possa permettere una salvezza tranquilla, costituito da elementi esperti e con una spiccata fisicità. Attacco che sta viaggiando a mille con l’esordiente nei professionisti Odogwu già autore di 6 reti e l’ex di turno, quell’Andrea Magrassi che in giallorosso ha vissuto solo la prima parte della scorsa stagione, anch’egli in ottima forma con ben 4 reti già all’attivo.

Gli uomini di Foschi si sono messi con intensità al lavoro per dimenticare al più presto il passo falso di domenica e per velocizzare il rientro in condizione dei vari infortunati. Al momento si registrano come assenti Pellizzari, vittima di una ricaduta sulla caviglia infortunata, e Martorelli, ancora indisponibile ma che è prossimo al rientro forse anche già da domenica.

Mister Foschi in conferenza dimostra di non essere sorpreso dal rendimento degli avversari: “Sarà una partita molto complicata con una squadra forte, che viene da tre vittorie consecutive, affronta comunque una squadra che ne ha fatti 6 di punti con squadre di blasone, quindi neanche noi siamo da sottovalutare. Sono certo che i miei ragazzi hanno voglia di reagire e dimostrare che si è trattato solo di un passo falso. Dal punto di vista della prestazione sicuramente ci faremo trovare pronti. La rosa degli avversari è forte, cito solo un Sammarco che l’anno scorso era in serie A. Dobbiamo essere bravi tecnicamente e veloci di testa, dato che mi aspetto una partita impostata molto sull’uno contro uno.”

Direttore di gara: Adalberto Fiero (Pistoia) Assistenti: Mattia Bartolomucci (Ciampino), Emanuele De Angelis (Roma 2)

I Convocati:

Portieri: 22 Matteo Cincilla (’94), 1 Andrea Spurio (’98).

Difensori: 2 Davide Grassini (’00), 11 Ermes Purro (’99), 3 Niccolò Ricchi (’00), 5 Matteo Ronchi (’96), 23 Alex Sirri (’91), 25 William Jidayi (’84).

Centrocampisti: 15 Michael D’Eramo (’99), 10 Alfonso Selleri (’86), 24 Vincenzo Mustacciolo (’00), 32 Filippo Lora (’93), 21 Marco Fiorani (’02), 20 Enrico Sabba (’98), 27 Salvatore Papa (’90)

Attaccanti: 19 Szymon Fyda (’96), 11 Simone Raffini (’96), 9 Manuel Nocciolini (’89), 26 Giuseppe Giovinco (‘90)