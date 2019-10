Cervia. Oro, bronzo e tante buone prestazioni per Scherma Cervia al torneo Under 14 a Zevio

Grande la Vittoria di Chiara Rossi ed 8̂ classificata Ginevra Carrozza nella Cat. bambine/giovanissime, altre piccole atlete del Circolo della Spada Cervia – Mi.Ma.

Greta Merola ed Aurora Mongelli hanno gareggiato con un’ottima performance confermandosi tra le prime nella loro categoria bambine.

Nelle Prime Lame bronzo per Lorenzo Benvenuti ed in fine buonissimo piazzamento di Samuel Quartieri arrivato 8° e per il suo compagno d’allenamento Luca Righi arrivato tra i primi 16 partecipanti nella Cat. Maschietti.