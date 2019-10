Cesena Castelvecchio – Ravenna Women anticipata a sabato 26 ottobre

La gara Cesena Castelvecchio – Ravenna Women in programma domenica 27 ottobre valevole per la 3° Giornata del girone di andata del campionato nazionale di serie B è stata anticipata a sabato 26 ottobre alle ore 15,00 sempre presso l’impianto sportivo “Martorano Campo 1” – Via Calcinaro, 1165 – Martorano di Cesena (FC).