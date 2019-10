Mernap sul difficile campo del Derby Castrocaroterme

A caccia del tris. La Mernap non si vuole fermare e farà di tutto per sbancare il campo del Derby Castrocaroterme in un difficile e insidioso anticipo della terza giornata d’andata, in programma giovedì 24 ottobre alle 21.

La squadra si è allenata con grande determinazione negli ultimi giorni, pronta a farsi valere e ad allungare la sua striscia vincente, non pensando agli infortunati che stanno ancora affollando l’infermeria.

“Ci aspetta una partita difficile – afferma il tecnico della Mernap Vincenzo Stranci -, un bel banco di prova che ci testerà a livello tecnico e caratteriale contro una delle favorite per le prime posizioni. Mi aspetto una gara fisica dove si giocherà sempre a ritmi alti e noi dovremo essere bravi ad affrontarla nel migliore dei modi, anche perché troveremo giocatori esperti che da anni giocano in questi campionato, mentre noi abbiamo molti giovani. Altra insidia sarà il campo in sintetico, perché non siamo abituati a quella superficie. Dovremo imporre il nostro gioco senza permettere agli avversari di comandare il match e giocare sempre a viso aperto”.

Il Derby Castrocaroterme è una delle formazioni più attrezzate del girone con l’obiettivo della promozione in C2. Dopo due giornate ha 4 punti in classifica e il secondo migliore attacco del girone con 13 reti segnate, dietro alla Mernap che ne ha realizzate 20.

Le gare della terza giornata: Sporting Pianorese – Russi; Derby Castrocaroterme – Mernap Faenza (Giovedì ore 21); Reno Molinella – Dragons Rimini (Giovedì ore 22.30); Futsal Molinella – X Martiri; Campanella – Football Balca (Sabato ore 14.15); Airone 83 – Ass. Club Calcio a 5 (sabato ore 15).

Classifica: Mernap Faenza 6; Derby Castrocaro e X Martiri 4; Ass. Club Calcio a 5*, Futsal Molinella, Russi, Reno Molinella e Airone 83 3; Campanella 2; Dragons Rimini*, Football Balca e Sporting Pianorese 0. * una partita in meno