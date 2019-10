Spada maschile e femminile. Soddisfazioni per gli atleti di scherma Cervia

Gli atleti di scherma Cervia alla prima Prova Nazionale Cadetti di spada maschile e femminile strappano il “PASS” per la prima Prova Nazionale Giovani di spada maschile e femminile che si terrà il 16/17 novembre al Pala De André a Ravenna, grazie alle ottime prestazioni di Giulia Amici e Valeria Malavolti nella SPF mentre nella spada maschile di Matteo Galassi arrivato 15° quindi nei primi 16 cadetti d’Italia e Matteo Rossi, si parla di numeri molto alti di partecipanti che hanno sfiorato i 450 atleti in Italia.

Nelle gare di questo weekend impegnativo buone le performance di Tommaso Brandinelli, Greta Carrozza, Edoardo Dell’Accio, Enrico De Pol, Beatrice Fava, Massimo Liuzzi, Mattia Liuzzi e di Giulia Mihaljević.

Successivamente a questa gara nel weekend appena passato precisamente 18-19-20 ottobre alcuni nostri atleti sono stati impegnati nella 1̂ Prova Nazionale Open di Spada femminile e maschile hanno partecipato per via della qualifica regionale raggiunta a San Lazzaro di Savena (alla 1° Prova Regionale Open di qualificazione) Giulia Amici e Matteo Galassi, mentre nel fioretto femminile Beatrice Fava a Bastia Umbra, quindi vanno tanti complimenti per aver messo molto impegno e bravura a queste gare d’altissimo livello Nazionale.