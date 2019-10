Scontro per i Playoff: la Virtus Faenza torna in trasferta a Savarna

Dopo il pareggio casalingo, non facile con il Fratta Terme 1-1 (gol di Matteo Ossani) la Virtus Faenza torna in trasferta a Savarna contro una delle squadre più attrezzate del girone. In classifica le due compagini sono entrambe a quota 10 e una vittoria consentirebbe di inserirsi pienamente nel gruppo dei playoff (anche se è molto prematuro parlarne in questo momento). Calcio d’inizio alle 14.30 in virtù del cambio ora.

Nel settore giovanile il fine settimana della Virtus è stato altalenante. La Juniores Regionale ha perso 1-0 nel campo del Reno, gli allievi hanno vinto in casa del Faventia, nel derby, 4-0, mentre i giovanissimi provinciali 2005 hanno vinto 9-0 a Modigliana e i giovanissimi interprovinciali hanno pareggiato 2-2 a Cesena contro l’Acc.Calcio Cesena.