A San Pietro in Vincoli e Borgo Faina due manifestazioni per il mondo delle quattro ruote

La provincia di Ravenna è teatro di due manifestazioni che riguardano il mondo delle quattro ruote nel fine settimana; domenica 27 ottobre a San Pietro in Vincoli, nella Piazza Foro Boario, il Racing Team Drago, in collaborazione con “Ville Unite” proporrà, a partire dalle ore 9, il consueto appuntamento annuale denominato Motor Show Bike&Car, giunto alla sua nona edizione e i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione Telethon; saranno esposti mezzi a due e quattro ruote, moderni e storici, vetture da corsa, il tutto con contorno di esibizioni di drifting, tractor pulling e gimkana per bimbi in bicicletta. Non mancheranno anche spericolati stuntmen stand gastronomici.

A Borgo Faina, nei pressi dell’Aereoporto La Spreta, Speedy Racing in collaborazione con Livorno Rally, organizzerà sulla Pista RIORC, Autocross dell’Adriatico, evento internazionale valido come ultimo appuntamento sia del Campionato Italiano della specialità che della serie europea CEZ FIA. Da seguire in particolare il cesenate Natale Casalboni che con la sua Mitsubishi Lancer per i colori della scuderia TenJob di Rocca San Casciano è in lotta per la conquista del titolo tricolore; della partita anche il sammarinese Danilo Tomassini, pure lui su Mitsubishi. Non mancherà anche il ravennate Giovanni Trincossi, nella duplice veste di organizzatore e di pilota, recente vincitore con il suo Buggy del titolo continentale CEZ; iscritti in totale una cinquantina di piloti, con una folta presenza di drivers provenienti dalla Repubblica Ceca.

Il programma prevede:

Sabato 26 ottobre,a partire dalle 11,qualifiche e batterie

Domenica 27 ottobre, con inizio alle 8.30, ulteriori batterie, sfilata delle nazioni, semifinali e finali.

Costo del biglietto d’ingresso:5 Euro.