Caricasulo conquista la Superpole di Losail davanti a Krummenacher

Seconda giornata di prove e di Superpole per il team ravennate Bardahl Evan Bros. al Losail International Circuit in Qatar, nel dodicesimo ed ultimo round del Campionato Mondiale Supersport.

La giornata di ieri aveva visto Federico Caricasulo e Randy Krummenacher impegnati nelle prime due sessioni di prove libere, concluse rispettivamente al secondo ed al quinto posto. Questo pomeriggio, alla luce del sole, e con una temperatura esterna più alta di quella di ieri, si è disputato il terzo ed ultimo turno di libere nel quale i due piloti ed i loro staff tecnici hanno potuto proseguire il lavoro di messa a punto delle Yamaha YZF R6, in vista della Superpole.

Pur non migliorando i rispettivi tempi sul giuro Caricasulo (2’02”319) ha mantenuto la seconda posizione, mentre Krummenacher (2’02”706) ha concluso le libere al settimo posto.

La Superpole si è disputata in serata alla luce dei potenti riflettori dei quali dispone la pista del Qatar. I due piloti del team Bardahl Evan Bros. hanno spinto al massimo nelle fasi finali. Caricasulo ha fatto segnare il miglior tempo con un giro in 2’01”219 seguito a meno di tre decimi dal suo compagno di squadra Krummenacher autore di un best lap in 2’01”493. Per Caricasulo quella di Losail è la quarta Superpole stagionale (l’ottava in carriera). Domani i due piloti della squadra di Fabio Evangelista scatteranno dalla prima fila, nell’ultima e decisiva gara della stagione che assegnerà il titolo di Campione Mondiale Supersport 2019 e che si disputerà sulla distanza di 15 giri.

Losail International Circuit – Qatar – Campionato mondiale Supersport 600

Classifica cumulativa delle tre sessioni di prove libere: : 1) Cluzel (Yamaha) – 2) Caricasulo (Yamaha) – 3) Badovini (Kawasaki) – 4) Mahias (Kawasaki) – 5) Vinales (Yamaha) – 6) De Rosa (MV Agusta) – 7) Krummenacher (Yamaha)

Superpole: 1) Caricasulo (Yamaha) – 2) Krummenacher (Yamaha) – 3) Cluzel (Yamaha) – 4) Perolari (Yamaha) – 5) Mahias (Kawasaki) – 6) Okubo (Kawasaki)

Randy Krummenacher: “Una buona Superpole. Ho trovato un buon feeling con la moto e sono davvero contento. Penso di essere pronto per la gara di domani e di aver trovato il set up giusto per la mia moto, ma anche per me stesso e quindi sono fiducioso di poter raggiungere il mio obiettivo”.

Federico Caricasulo: “Mi sento bene sulla moto. In qualifica è stato importante fare un buon tempo sul giro per poter partire davanti nella decisiva gara di domani. Dobbiamo migliorare qualcosa sul passo gara, per poter essere costantemente veloci. Il mio unico obiettivo è quello di vincere sia la gara che il titolo. Non ho una strategia particolare e dovrò solo dare il massimo dal primo all’ultimo giri”.